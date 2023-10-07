Sinem Kobal'ın alışveriş stili

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor ve iki çocukları var. Önceki gün, Zorlu Alışveriş Merkezi'ne tek başına bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu anlar objektiflere yansıdı.

Alışveriş merkezinde bir süre dükkanları gezen ve yeni sezon ürünlerini inceleyen Kobal, daha sonra bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu. Kahve içip keyifli bir sohbetin tadını çıkaran oyuncu, neşeli ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çekti. Sevenlerinin yanına gelip hatıra fotoğrafı çektirmek istemesini kırmayan Kobal, muhabirlerin fotoğraf isteğini de geri çevirmedi. Ünlü oyuncu her zamanki gibi güzelliği ve şık tarzıyla gözleri üzerine topladı.



