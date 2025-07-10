Sinem Kobal'dan “Deniz Kızları Diyarından” Tatil Paylaşımı

Sinem Kobal, yaz sezonunu kızları Lalin ve Leyla ile birlikte geçiriyor. Güzel oyuncu, sıcak yaz günlerinde ailesiyle birlikte keyifli anlar yaşarken, bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Anne-Kız Tatili Sosyal Medyada İlgi Gördü

Başarılı oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun yoğun iş temposu arasında kızlarıyla birlikte yaz tatiline çıktı. Tatil boyunca annelik rolünün tadını çıkaran Kobal, kızlarıyla geçirdiği anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Paylaştığı karelere “Deniz kızları diyarı” notunu ekleyen oyuncu, doğallığı ve samimiyetiyle büyük beğeni topladı.

Kobal'ın anne-kız uyumu dikkatlerden kaçmadı. Lalin ve Leyla ile denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncunun huzurlu ve enerjik görüntüsü, takipçileri tarafından binlerce beğeniyle ödüllendirildi.

Takipçileri Hayran Kaldı

Kobal’ın Instagram hesabında paylaştığı deniz ve sahil temalı kareler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Özellikle kızlarıyla olan pozları, takipçileri tarafından “gerçek bir yaz masalı” olarak yorumlandı. Şıklığı, doğallığı ve güçlü anne duruşuyla örnek gösterilen Kobal, tatil tarzıyla da ilham oldu.