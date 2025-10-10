Sinem Kobal’dan Aile Pozu! Kenan İmirzalıoğlu ve Kızları Lalin’le Bahçe Keyfi

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Sinem Kobal, bu kez eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile verdiği pozla sosyal medyayı mest etti. Ekranlara ara veren güzel oyuncu, paylaştığı sıcak aile karesiyle hayranlarından tam not aldı.

Sinem Kobal’dan Nadir Aile Paylaşımı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, özel hayatını medyadan uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerini sevindiren oyuncu, bu kez eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile birlikte bahçede çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Doğal halleriyle objektif karşısına geçen çift, sade ama huzur dolu kareleriyle takipçilerinin içini ısıttı. Kobal’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Hayranları, fotoğrafın altına “Gerçek mutluluk”, “Harika bir aile oldunuz” ve “Bu pozla içimiz ısındı” gibi yorumlar yaptı. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Kobal, sade güzelliğiyle yine adından söz ettirmeyi başardı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun da doğal ve samimi tavırlarıyla öne çıktığı kare, sosyal medyada “en içten aile pozu” olarak yorumlandı.