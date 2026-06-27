Güzel Oyuncular Eda Ece ve Aslı Enver Roma'da Buluştu!

Türk televizyon tarihine damga vuran projelerin aranan yıldızları, yakın dostlar Eda Ece ve Aslı Enver İtalya'nın tarihi başkenti Roma'da bir araya geldi. Hem kariyerlerindeki başarıları hem de mutlu aile yaşantılarıyla magazin dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alan ikili eşleriyle birlikte çıktıkları Roma tatilinden kalpleri ısıtan bir kare paylaştı.

Sosyal medyada milyonlarca hayranı bulunan güzel oyuncuların bu sürpriz buluşması yüklenir yüklenmez dijital dünyanın en çok konuşulan magazin haberi oldu.

İtalyan Restoranında Çifte Randevu

Eda Ece ve Aslı Enver, Roma'da buluştu. Eşleriyle birlikte bir restoranda keyifli bir sohbet eşliğinde yemek yiyen ünlü çiftler masada verdikleri neşeli pozu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Eda Ece'nin Instagram hesabından paylaştığı bu samimi aile pozu dakikalar içinde yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum aldı. Doğal güzellikleri, çabasız şıklıkları ve yüzlerindeki mutlu ifadeyle dikkat çeken oyunculara hayranlarından övgü dolu mesajlar gecikmedi.

