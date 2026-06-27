Hande Erçel Kendi Elleriyle Aşure Yaptı: "Bereketiyle..."

Hande Erçel mutfağa girerek kendi elleriyle aşure yaptı. Güzel oyuncu kaselerce aşureyi "Bereketiyle" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Hande Erçel Kendi Elleriyle Aşure Yaptı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-06-2026 13:39

Türk televizyonlarının dünyaca ünlü yüzü, tarzı, güzelliği ve her adımıyla global ölçekte ses getiren yıldızı Hande Erçel bu kez hayranlarının karşısına bambaşka bir maharetiyle çıktı. Instagram'da 32 milyonu aşkın takipçisiyle Türkiye'nin dijital alanda en güçlü isimlerinden biri olan güzel oyuncu mutfağa girerek kendi elleriyle aşure pişirdi.

Geleneksel lezzetlerimize olan bağlılığını sergileyen Erçel kaselere paylaştırdığı aşurelerle yaptığı paylaşımlarla takipçilerine sıcacık bir sürpriz yaptı.

"Bereketiyle..."

Sosyal medya hesabının hikaye (story) bölümünden fotoğrafı yayınlayan ünlü isim mutfaktaki hamaratlığını gözler önüne serdi. Tam kıvamında pişirdiği ve üzerini nar taneleri, ceviz, fındık ve tarçınla estetik bir şekilde süslediği aşure kaselerini takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel bu lezzetli karelerin altına kalpleri ısıtan tek kelimelik bir not düştü: "Bereketiyle."

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hande Erçel''in lüks ve ihtişamlı podyum/set hayatının arkasındaki bu samimi ve geleneksel yönü hayranları tarafından büyük bir sempatiyle karşılandı. Kısa sürede magazin sayfalarında ve X (Twitter) platformunda trend olan paylaşıma binlerce yorum gecikmedi.

 

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