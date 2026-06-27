Özge Yağız ve Yaren Gültiken Deniz Bisikletiyle Tura Çıktı

Özge Yağız ve yakın dostu Yaren Gültiken yoğun geçen set sezonunun ardından yorgunluklarını Bodrum'da atıyor. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte soluğu ünlü tatil beldesinde alan iki güzel oyuncu, Torba'da objektiflere takıldı.

Ege'nin büyüleyici atmosferinde gün boyu güneşin ve denizin tadını çıkaran başarılı oyuncuların samimi, neşeli ve doğal halleri sahildeki tatilcilerin de ilgisini çekti.

Deniz Bisikletiyle Eğlenceli Bodrum Turu

Bodrum Torba'nın sakin sularında tatilin keyfini doyasıya çıkaran iki yakın arkadaş güne oldukça enerjik bir başlangıç yaptı. Plajda güneşlenmek yerine hareketli bir sabahı tercih eden Özge Yağız ve Yaren Gültiken kiraladıkları deniz bisikletiyle koyu turladı.

Sığ Suda Derin Sohbet

Bir süre deniz üzerinde vakit geçiren oyuncular daha sonra serinlemek için denize girdi. Gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkaran Yağız ile Gültiken tatillerinde doyasıya yorgunluk attı. Sudan çıktıktan sonra ise keyifli anlar plajın sığ noktalarında devam etti.

Plajın suyla buluştuğu sığ noktaya yan yana oturarak dalgaların arasında dakikalara sığmayan uzun bir sohbete dalan ikili dedikodu yapıp bol bol güldü. Fit vücutları ve çabasız plaj şıklıklarıyla göz kamaştıran Özge Yağız ve Yaren Gültiken'in Bodrum'daki bu neşeli kız kıza tatili, magazin muhabirlerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. İkilinin tatil rotalarına bir süre daha Bodrum sahillerinde devam edeceği öğrenildi.