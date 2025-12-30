Sinem Kobal’dan 2025’e Romantik Veda: En Özel Anlarını Takipçileriyle Paylaştı!

Sinem Kobal 2025 yılına böyle veda etti! Instagram hesabından en özel karelerini paylaşan Sinem Kobal'ın "Hoşça kal 2025" notlu albümü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi : 30-12-2025 13:45

Selena dizisiyle gönüllerde taht kuran ve zarafetiyle her daim dikkat çeken başarılı oyuncu Sinem Kobal, 2026 yılına sayılı saatler kala geçmiş yılın bir muhasebesini yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, 2025 yılının kendisinde iz bırakan anlarını bir araya getirdi.

"Hoşça Kal 2025"

Instagram’da 6 milyon takipçisi bulunan Kobal, yıl boyunca biriktirdiği en sevdiği karelerden oluşan özel bir albüm yayınladı. Hem profesyonel çekimlerinden hem de günlük hayatından kesitler sunan güzel oyuncu, paylaşımına kısa ve öz bir not düştü:

"Hoşça kal 2025..."

Takipçilerinden Beğeni Yağmuru

Sinem Kobal’ın doğal güzelliği ve şık tarzıyla ön plana çıktığı bu veda paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncuya; "Yeni yıl sana ve ailene uğur getirsin", "Her yıl daha da güzelleşiyorsun" gibi sevgi dolu mesajlar gönderdi.

2026’da Ekranlara Dönecek mi?

2025 yılını daha çok sosyal sorumluluk projeleri, reklam iş birlikleri ve ailesiyle geçiren Kobal'ın, 2026 yılında iddialı bir dizi veya film projesiyle setlere dönüp dönmeyeceği ise hayranları arasında en çok merak edilen konulardan biri. Bu veda paylaşımı, bir anlamda yeni başlangıçların da habercisi olarak yorumlandı.

