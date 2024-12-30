Sinem Kobal’dan 2024’e veda: “Güzeldin 2024”

Sinem Kobal, yeni yıla saatler kala 2024 yılını değerlendiren bir paylaşım yaptı. Başarılı oyuncu, geride bırakılan yılın en özel anlarını sosyal medya hesabında hayranlarıyla paylaştı.

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Lalin ile Leyla adında iki kız çocuğu bulunan Kobal, aile fotoğraflarını kızlarının yüzü görünmeyecek şekilde "Galeri gezmesi" notuyla yayımladı. Hayranlarından büyük ilgi gören paylaşımda, Kobal’ın huzurlu aile hayatı ve özenle seçilmiş anıları dikkat çekti.

2024, Sinem Kobal için sadece aile anılarıyla değil, aynı zamanda mesleki dönüşüyle de özel bir yıl oldu. 7 yıl aradan sonra “Her Şeyin Başı Merkür” filmiyle oyunculuğa dönen Kobal, bu deneyimi için "Güzeldin 2024" ifadelerini kullandı.