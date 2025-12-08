Sinem Kobal'a Bakü'de Coşkulu Karşılama: Hayranları Çiçek Yağdırdı!

Sinem Kobal, bir filminin gösterimi için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de hayranları tarafından çiçeklerle karşılandı. Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları büyük beğeni topladı.

Sinem Kobal'a Bakü'de Coşkulu Karşılama: Hayranları Çiçek Yağdırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-12-2025 17:31

Mutlu evliliği ve Kenan İmirzalıoğlu ile kurduğu aile hayatıyla magazin gündeminin en merak edilen isimlerinden olan oyuncu Sinem Kobal, rol aldığı filmin gösterimi için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. "Selena" dizisiyle akıllara kazınan ve iki kız çocuğu (Lalin ve Leyla) annesi olan Kobal, Bakü'de büyük bir sevgi seliyle karşılandı.

Havalimanında Çiçek Yağmuru

Sinem Kobal, Bakü'deki havalimanına iner inmez coşkulu hayran kitlesi tarafından çiçeklerle karşılandı. Bu sıcak karşılama, oyuncunun Azerbaycan'da da ne kadar sevildiğini gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu, hazırlık sürecinin ardından verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarının beğenisine sundu. Kobal'ın bu kareleri, kısa sürede yoğun beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Benzer Haberler
İbrahim Selim Yeni Aşkıyla İlk Fotoğrafı Paylaştı: Fenomen Ayşe Şeyma Keten'le Mutluluk Pozu! İbrahim Selim Yeni Aşkıyla İlk Fotoğrafı Paylaştı: Fenomen Ayşe Şeyma Keten'le Mutluluk Pozu!
Aleyna Tilki'den Radikal İmaj Değişikliği: Sarı Saçlarını Koyu Renge Boyattı! Aleyna Tilki'den Radikal İmaj Değişikliği: Sarı Saçlarını Koyu Renge Boyattı!
Sinem Ünsal ve Berk Cankat'tan Romantik Asansör Pozu: Sinem Ünsal ve Berk Cankat'tan Romantik Asansör Pozu: "Kavuştuk!"
Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!
Demet Akalın’dan Sürpriz Hamle: Yıllardır Küs Olduğu İrem Derici’ye Zeytin Dalı Uzattı! Demet Akalın’dan Sürpriz Hamle: Yıllardır Küs Olduğu İrem Derici’ye Zeytin Dalı Uzattı!
Demet Özdemir'den Yeni Pozlar: Demet Özdemir'den Yeni Pozlar: "Havalar Nasıl Olursa Olsun Sizin Havanız Güzel Olsun"
ÇOK OKUNANLAR
Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama:
  • 02-12-2025 10:44

Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama: "Divertikül kanaması ile..."

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
  • 06-12-2025 17:15

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!
  • 04-12-2025 11:31

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı
  • 05-12-2025 10:00

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı:
  • 08-12-2025 17:00

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!