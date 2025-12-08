Sinem Kobal'a Bakü'de Coşkulu Karşılama: Hayranları Çiçek Yağdırdı!

Mutlu evliliği ve Kenan İmirzalıoğlu ile kurduğu aile hayatıyla magazin gündeminin en merak edilen isimlerinden olan oyuncu Sinem Kobal, rol aldığı filmin gösterimi için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. "Selena" dizisiyle akıllara kazınan ve iki kız çocuğu (Lalin ve Leyla) annesi olan Kobal, Bakü'de büyük bir sevgi seliyle karşılandı.

Havalimanında Çiçek Yağmuru

Sinem Kobal, Bakü'deki havalimanına iner inmez coşkulu hayran kitlesi tarafından çiçeklerle karşılandı. Bu sıcak karşılama, oyuncunun Azerbaycan'da da ne kadar sevildiğini gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu, hazırlık sürecinin ardından verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarının beğenisine sundu. Kobal'ın bu kareleri, kısa sürede yoğun beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.