Sinem Kobal yeni projesini açıkladı! Bomba gibi dönüyor!

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, uzun zamandır ekrandan uzak bir yaşam sürdürüyordu. Kobal, Elle Style Awards 2024'te hem eski bir kıyafetini giyerek şıklığıyla göz kamaştırdı hem de yeni dijital projesinin müjdesini verdi.

Sinem Kobal yeni projesini açıkladı! Bomba gibi dönüyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-06-2024 16:10

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, uzun bir aranın ardından Elle Style Awards 2024'te göz kamaştırdı. Etkinliğe 2018 yılında giydiği eski bir elbiseyle katılan Kobal, zarafetiyle büyük beğeni topladı.

2016 yılında Cunda Adası'nda gerçekleştirdikleri görkemli düğünle evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, 2020'de kızları Lalin'i ve 2022'de ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı. Kızlarının doğumunun ardından ekranlardan uzak kalan Kobal, hayranlarına sevindirici bir müjde verdi.

Dijital platformda yayımlanacak yeni bir dizi çektiklerini açıklayan ünlü oyuncu, yakın zamanda başka projelerde de yer alacağını belirtti. Sinem Kobal, bu heyecan verici açıklamasıyla kariyerine kaldığı yerden devam edeceğinin sinyallerini verdi.

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