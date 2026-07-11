Ricky Martin Konseri Öncesi Michael Kuyucu'dan Sert Edis Çıkışı: "Ondan Star Olmaz"

Dünyaca ünlü Porto Rikolu pop ikonu Ricky Martin İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geliyor. KüçükÇiftlik Park ev sahipliğinde gerçekleşecek büyük buluşmada Türk pop müziğinin popüler isimlerinden Edis de sahne alacak. Ricky Martin'in dün özel jetiyle İstanbul Havalimanı’na iniş yapması şehirdeki heyecanı zirveye taşıdı. Çocuklarıyla birlikte kente gelen dünya yıldızının korumaları basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalışırken, ünlü sanatçı araya girerek "sus" işareti yaptı ve çevredekileri Türkçe "Merhaba" diyerek selamladı.

Bu akşamki konserde alt kadro sanatçısı olarak performans sergileyecek olan Edis için bu gece ayrı bir önem taşıyor. Başarılı şarkıcı henüz sekiz yaşındayken İstanbul'da yine Ricky Martin'i canlı izleyerek müzik kariyerine adım atmaya karar vermişti. Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmeye hazırlanan sanatçı bu dev organizasyon için saatler sayarken magazin dünyasına bomba gibi düşen sert bir eleştirinin odağı haline geldi.

Tarkan Kıyaslaması

Konser öncesinde İstanbul’un ana arterlerini süsleyen tanıtım afişleri müzik sektöründe yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. E-5 ve TEM gibi yoğun ulaşım hatlarındaki billboardlarda Ricky Martin isminin üzerinde devasa boyutlarda Edis yazısının yer alması ünlü radyocu Prof. Dr. Michael Kuyucu’nun tepkisini çekti. Reklam çalışmalarının arkasında Edis’in yönetim ekibinin olduğunu ileri süren Kuyucu popçunun endüstri tarafından yapay bir şekilde büyütüldüğünü iddia etti. Sektör profesyonellerinin uzun süredir başarısız bir çaba içinde olduğunu belirten tecrübeli radyocu, "Edis’ten bir Tarkan yaratmak istiyorsunuz. Beş altı yıldır bunu yapmaya çalışıyorsunuz ama Edis’ten bir Tarkan ya da süperstar olmaz" sözleriyle eleştirilerini sıraladı.

"Onda Süperstar Işığı Yok"

Eleştirilerinin dozunu artıran Michael Kuyucu, Edis'in sanatsal kumaşının küresel ya da ikonik bir star olmaya yetmediğini savundu. Genç popçunun başarısını ve dünya yıldızının ön grubu olarak sahneye çıkmasını desteklediğini belirten radyocu buna rağmen arkasındaki sektörel gücün sanatçıyı hak etmediği bir konuma yerleştirmeye çalıştığını iddia etti.

Sanatçının karizmadan ve sahne dinamizminden yoksun olduğunu öne süren Kuyucu, "Çocukta o kumaş ve star ışığı yok. Sadece boş bakan yakışıklı bir çocuk gibi düşünün. Arkasındaki güç insanlara zorla bunu kabul ettirmeye çalışıyor ama olmayınca olmuyor" ifadeleriyle tartışmayı derinleştirdi.