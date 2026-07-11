Bahar Dizisinin Yıldızı Devrim Kabacaoğlu Ömür Usta'ya Dahil Oldu!

Ay Yapım’ın merakla beklenen Ömür Usta dizisine, Bahar’ın yıldızı Devrim Kabacaoğlu dahil oldu. Yeni proje 25 Temmuz’da sete çıkmaya hazırlanıyor.

Bahar Dizisinin Yıldızı Devrim Kabacaoğlu Ömür Usta'ya Dahil Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2026 20:31

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ay Yapım imzalı "Ömür Usta" için hazırlık süreçleri hız kazandı. Senaryosunu Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı yapım Brezilya yapımı ünlü dizi Fina Estampa’dan televizyona uyarlanıyor. Projenin yönetmen koltuğunda sektörel başarılarıyla bilinen Hilal Saral oturuyor. Ekip 17 Temmuz'da masa başında bir araya gelerek okuma provasını gerçekleştirecek. 25 Temmuz’da ise çekimlere start verilecek.

Koray Karakteriyle Hikâyeye Dahil Oldu

Kadrosunda Nurgül Yeşilçay gibi usta isimlerin yer aldığı proje genç yetenekleri de bünyesinde barındırıyor. "Bahar" dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Devrim Kabacaoğlu, "Ömür Usta" ile el sıkıştı. Kabacaoğlu yapımda Koray karakterini canlandıracak.

Karakter, dizinin ana ekseninde bulunan ve merak uyandıran bir sürece ev sahipliği yapacak. Koray, Cemre Arda’nın hayat verdiği Nazlı karakteri ile yakınlaşacak. Ancak bu yakınlaşma masum bir ilişki olarak kalmayacak. Koray'ın taşıdığı büyük sırlar ilerleyen bölümlerde hikâyenin seyrini kökünden değiştirecek bir düğüm noktası oluşturacak.

Deneyimli İsimlerle Güçlü Kadro

Dizinin başrollerini Bülent İnal ve Gonca Vuslateri gibi deneyimli oyuncular paylaşıyor. Yapımcı şirket, izleyiciyi hem dramatik hem de gizem dolu bir atmosferin beklediğini vurguluyor. Özellikle uyarlama senaryonun Türk izleyicisine nasıl yansıtılacağı şimdiden merak konusu. Hilal Saral'ın estetik dokunuşlarıyla zenginleşmesi beklenen yapım, yaz sezonunun sonuna doğru ekranlardaki yerini alacak. Teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte, prodüksiyon ekibi ve oyuncular, projenin başarısı için titiz bir çalışma programı yürütüyor. Özellikle Kabacaoğlu’nun karakterinin, dizinin temposunu nasıl etkileyeceği şimdiden izleyici nezdinde tartışılmaya başlandı.

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