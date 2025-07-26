Sinem Kobal Yaz Tatilinde İmajını Yeniledi

Sinem Kobal, Çeşme tatilinde imajını yeniledi. Saçlarını yeniden sarıya boyatan oyuncu, “Yine yeniden sarı” notuyla paylaştığı fotoğrafıyla gündem oldu.

Sinem Kobal Yaz Tatilinde İmajını Yeniledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2025 16:34

Başarılı oyuncu Sinem Kobal, yaz tatilinde yaptığı sürpriz değişiklikle dikkat çekti. Ailesiyle birlikte Çeşme’de tatilin keyfini çıkaran oyuncu, saç rengini değiştirerek hayranlarına yeni imajını gösterdi. Kobal, saçlarını yeniden sarıya boyatarak sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Romantik Kaçamak

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. Yoğun set temposuna kısa bir ara veren oyuncu, ailesiyle birlikte yaz aylarını Ege’nin gözde tatil bölgelerinden Çeşme’de geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde kızlarını bakıcılarına emanet eden çift, baş başa romantik anlar yaşadığı tatil karelerini de sosyal medyada paylaşmıştı.

“Yine Yeniden Sarı” Paylaşımı

Sinem Kobal, uzun bir süredir sıcak ve doğal tonlarda saç renkleri kullanıyordu. Ancak yaz tatilinde yeniden ikonik sarı saçlarına döndü. Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan oyuncu, fotoğrafının altına “Yine yeniden sarı” notunu ekledi. Hayranları ise bu paylaşıma beğeni ve övgü dolu yorumlar yağdırdı.

Ekranlara Dönüş Müjdesi

Kobal, ara verdiği setlere “Her Şeyin Başı Merkür” dizisiyle dönerek sevenlerini sevindirmişti. Yenilenen imajının, yeni projeleri için bir hazırlık olduğu yönünde yorumlar yapılıyor.

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