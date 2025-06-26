Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan Yaz Tatili Paylaşımı: “Haziran Dump”

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, yaz tatiline çıktı. Ünlü çift, yurt dışı rotasında geçirdikleri tatilden romantik kareleri sosyal medyada yayınladı. Kobal, tatil fotoğraflarını “Haziran dump” notuyla paylaşarak hem doğal hem de aşk dolu anlarını takipçileriyle buluşturdu.

Ailece Mutluluğun Adresi

2016 yılında nikâh masasına oturan çift, ilk kızları Lalin’i 2020’de, ikinci kızları Leyla’yı ise 2022’de kucaklarına aldı. Aile hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, zaman zaman sosyal medyada samimi anlarına yer veriyor.

Bu yaz da geleneği bozmayan Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile çıktıkları tatilden seçtiği kareleri Instagram’da paylaştı. Sade ama içten açıklaması dikkat çekti:

“Haziran dump”

Romantik Kareler Beğeni Topladı

Kobal’ın yayınladığı karelerde çiftin huzurlu ve samimi halleri dikkat çekti. Kenan İmirzalıoğlu’nun doğal hali, Kobal’ın objektifinden yansıyan neşeli pozlar ve deniz manzaralı kareler takipçilerden yoğun ilgi gördü.

Gözlerden Uzak, Aşktan Uzak Değil

Ünlü çift, magazin dünyasında ilişkilerini en sakin ve tutarlı şekilde sürdüren isimler arasında yer alıyor. Göz önünde yaşamaktan uzak duran ikili, özel hayatlarını yalnızca sevdikleri anlarda paylaşıyor. Bu da onları hayranları için daha da özel kılıyor.