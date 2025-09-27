Sinem Kobal spor salonundaki çalışmalarıyla gündemde

Oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında uzun süredir aşk yaşadığı Sinem Kobal ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu çift, 2020’de kızları Lalin’i, 2022’de ise ikinci kızları Leyla’yı kucağına alarak ailelerini büyüttü.

Sinem Kobal setlere geri döndü

Anne olduktan sonra setlere bir süre ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz yıl yeniden projelere dönerek hayranlarını sevindirdi. Oyuncunun yeni işlerini merak eden takipçileri, sosyal medyada paylaştığı her ayrıntıyı yakından takip ediyor. Özellikle kariyerindeki yenilikler ve günlük yaşamına dair gönderileri büyük ilgi topluyor.

Sıkı antrenman temposu

Son olarak spor salonunda çekilen karelerini Instagram hesabında yayınlayan Sinem Kobal, yoğun çalışma temposuyla dikkat çekti. Spor hocasıyla birlikte düzenli antrenman yapan oyuncunun fit görünümünü bu tempoya borçlu olduğu öğrenildi. Kobal’ın formunu korumak için gösterdiği disiplin, hayranlarından tam not aldı.

Yeni projeler yolda

Geri dönüşüyle birlikte yapımcıların yakın markajına aldığı Sinem Kobal, yeni projeleri için sıkı bir hazırlık içinde. Hayranları, oyuncunun setlere dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle sosyal medya paylaşımlarında yansıttığı enerjisi, yeni dönem için güçlü bir mesaj veriyor.