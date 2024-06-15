Sinem Kobal setlere geri döndü!

Oyuncu Sinem Kobal, Mayıs 2016'da meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmişti. Ünlü çiftin 2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Son olarak 2017'de 'Yüz Yüze' dizisinde rol alan 36 yaşındaki güzel, uzun bir sürenin ardından setlere geri döndü.

Sinem Kobal setlere geri döndü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2024 11:51

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla'yı kucağına aldıktan sonra ilk kez kamera karşısına geçti. Kobal, Metropol İstanbul'un bahçe katında kurulan sette bir market çekimi için objektiflere poz verdi.

Sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşayan oyuncu, mini bir fan ile serinlemeye çalıştı. Ancak Kobal, profesyonelliğinden ödün vermedi ve güneş altındaki çekimlerde performansını en üst seviyede tuttu.

Sinem Kobal, daha önce 'Dadı', 'Hürrem Sultan', 'Lise Defteri', 'Selena', 'Romantik Komedi' serisi, 'Küçük Sırlar' ve 'Gönül İşleri' gibi yapımlarda rol aldı. Ayrıca, başrolü Birkan Sokullu ile paylaştığı, iki bölüm süren 'Yüz Yüze' (2017) dizisinde de başarılı performansıyla dikkat çekti.

Kobal'ın, kızlarıyla birlikte sette geçirdiği bu özel anlar, hayranları tarafından merakla beklenen bir projenin habercisi olabilir.

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