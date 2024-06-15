Sinem Kobal setlere geri döndü!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla'yı kucağına aldıktan sonra ilk kez kamera karşısına geçti. Kobal, Metropol İstanbul'un bahçe katında kurulan sette bir market çekimi için objektiflere poz verdi.

Sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşayan oyuncu, mini bir fan ile serinlemeye çalıştı. Ancak Kobal, profesyonelliğinden ödün vermedi ve güneş altındaki çekimlerde performansını en üst seviyede tuttu.

Sinem Kobal, daha önce 'Dadı', 'Hürrem Sultan', 'Lise Defteri', 'Selena', 'Romantik Komedi' serisi, 'Küçük Sırlar' ve 'Gönül İşleri' gibi yapımlarda rol aldı. Ayrıca, başrolü Birkan Sokullu ile paylaştığı, iki bölüm süren 'Yüz Yüze' (2017) dizisinde de başarılı performansıyla dikkat çekti.

Kobal'ın, kızlarıyla birlikte sette geçirdiği bu özel anlar, hayranları tarafından merakla beklenen bir projenin habercisi olabilir.