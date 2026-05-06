Sinem Kobal Londra Sokaklarını Fethetti: Yeni Tatil Rotası Olay Oldu!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve vaktinin çoğunu ailesiyle geçiren başarılı oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Kobal, bu kez rotasını Avrupa’nın gözde başkentlerinden birine çevirdi.

Londra Sokaklarında Sinem Kobal Esintisi

Sık sık seyahat etmeyi seven ve tatil karelerini takipçileriyle paylaşan güzel oyuncunun yeni durağı Londra oldu. Şehrin ikonik mekanlarında poz veren Kobal, hem stiliyle hem de fit görünümüyle kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

Takipçilerinden Tam Not Aldı

Instagram hesabını aktif kullanan Kobal'ın Londra sokaklarından paylaştığı kareler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, ünlü oyuncuya "Yıllar geçse de hiç değişmiyorsun", "Ekranlara çok yakışıyorsun, artık dönmelisin" gibi mesajlarla destek verdi.

Sinem Kobal'ın Londra tatilindeki neşeli ve enerjik halleri, yeni sezonda bir projeyle ekranlara dönüp dönmeyeceği konusundaki merakı da artırdı.