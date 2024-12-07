Sinem Kobal ilk defa açıkladı: "Planlamamıştım..."

Başarılı oyuncu Sinem Kobal, uzun süredir ekranlardan uzak olmasıyla ilgili merak edilen sorulara Hakan Gence'ye verdiği samimi röportajda açıklık getirdi. Hayranlarının özlemle beklediği oyuncu, ekranlardan uzaklaşma kararının tamamen ailesiyle ilgili olduğunu belirtti.

"Bu kadar uzun bir ara planlamamıştım," diyen Kobal, sözlerine şöyle devam etti: "Lalin 10 aylıktı ve Leyla'nın sürpriz haberini aldım. Peş peşe iki doğum yaşadım. Onların en bebek hallerinde yanlarında olmak istedim. Çocukluğumdan beri çalışıyorum, bu süreç tamamen analık diyebilirim."