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Gecce Magazin Haberleri

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin büyüdü!

Sekiz ay önce ikinci kızı Leyla’yı kucağına alan Sinem Kobal, Etiler’de görüntülendi. Uzun bir aradan sonra gecce eğlencesinde objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, “Uzun zaman oldu dışarı çıkmayalı. Kenan evde, ben arkadaşlarımla bir araya geldim” diye konuştu.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin büyüdü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-01-2023 14:59

Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden iki kızı dünyaya gelen Sinem Kobal, uzun bir aradan sonra gecce eğlencesinde kameralara yakalandı. Etiler’de bir mekanda aralarında Edis, Cemre Kemer ve Gülşen Aybaba’nın da olduğu dostlarıyla eğlenen güzel oyuncu, “Çocuklar Kenan Bey’e mi emanet?” sorusuna gülerek şu yanıtı verdi: “Uzun zaman oldu dışarı çıkmayalı. Bizim kızlar peş peşe geldi. Onlar ile ilgileniyorum. Arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Onun işi vardı ama şimdi evde.”

EKRANLARI ÖZLEDİM

Sinem Kobal, yakında ekranlara dönmek istediğini de dile getirdi. Ünlü oyuncu “Ekranlara ne zaman döneceksiniz?” sorusuna “Leyla henüz 8 aylık olacak. Zamanı gelince döneceğim, özledim ben de. Doğru zamanda doğru projeye karar vermek istiyorum” yanıtını verdi.

Babasının kopyası

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin önceki gün annesiyle birlikte gittiği oyun grubunda görüntülendi. Magazin Jokeri adlı Instagram hesabında fotoğrafı paylaşılan 3 yaşındaki Lalin’in babası İmirzalıoğlu’na benzerliği dikkat çekti.

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