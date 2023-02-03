Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin'e okul arıyor

2016 yılında nikâh masasına oturan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2020'de Lalin'i, 2022'nin mayıs ayında da ikinci çocukları Leyla'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.



Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de görüntülendi. Kızları Lalin için okul arayışına giren çift, anaokullarıyla görüşmeler yaptı. İnce eleyip sık dokudukları öğrenilen Sinem ünlü çift, otomobillerinin camını açıp magazin gazetecilerini selamladı.



"HER ŞEY YOLUNDA"

Sinem Kobal, muhabirlerin "Nasılsınız, sizi göremiyoruz?" sorusuna,"Teşekkür ederim, her şey yolunda" sözleriyle karşılık verdi.

"SİNEM HANIM'IN PEK KONUŞASI YOK"

Kenan İmirzalıoğlu da gülümseyerek, "Sinem Hanım'ın bugün pek konuşası yok" diyerek eşine takıldı.