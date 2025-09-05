Sinem Kobal Bekârlığa Veda Partisinde Şıklığıyla Göz Kamaştırdı

Ünlü oyuncu Sinem Kobal’ın kardeşi Kerem Kobal, yarın sevgilisi Katie Christie ile nikâh masasına oturuyor. Aile arasında heyecan dorukta.

Bekârlığa Veda Partisi İstanbul’da Yapıldı

Bir süredir eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla Çeşme’de tatil yapan Sinem Kobal, düğün öncesi İstanbul’a döndü. Oyuncu, kardeşi için düzenlenen bekârlığa veda partisine katıldı. Saten pantolon ve straplez büstiyer tercih eden Kobal, şık tarzıyla dikkat çekti. Partiden karelerini sosyal medya hesabında da paylaşan oyuncu, kardeşinin mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Kerem Kobal’ın Kariyer Yolculuğu

Bir dönem Taksim’de barmenlik yapan Kerem Kobal, oyunculuğa da kısa bir süre ilgi gösterdi. Şimdilerde ise Avustralya merkezli bir konaklama şirketinde çalışıyor. Ayrıca girişimcilik yönünü de öne çıkaran Kobal, kurduğu firmayla telefon kılıfı üretimi yapıyor.

Aile İçin Büyük Mutluluk

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016’da evlenmişti. Çift, 2020’de kızları Lalin’e, 2022’de ise küçük kızları Leyla’ya kavuştu. Kobal ailesi, şimdi de Kerem Kobal’ın evliliği için bir araya geliyor. Yarın gerçekleşecek nikâh, aile içinde büyük mutluluk yaratıyor.

Sosyal Medyada İlgi

Sinem Kobal’ın paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede beğeni topladı. Hayranları, oyuncunun zarif görünümünü ve kardeşine duyduğu desteği övdü. Kerem Kobal ile Katie Christie’nin düğünü şimdiden magazin gündeminde yerini aldı.