Kerem Alışık’ın Yeni Rolü Çok Konuşulacak! İşte Sadık

Kerem Alışık dört yıllık ekran arasının ardından Haysiyet dizisiyle geri dönüyor. Usta oyuncu hayat tecrübesiyle dikkat çeken Sadık Karlıova karakterini canlandırıyor.

Kerem Alışık’ın Yeni Rolü Çok Konuşulacak! İşte Sadık
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-09-2026 16:15

Usta oyuncu Kerem Alışık, tam dört yılın ardından yeniden televizyon ekranlarına dönüyor. Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Alışık ise dizide canlandırdığı Sadık Karlıova karakteriyle yine dikkatleri üzerine çekecek.

Üstelik bu kez karşımızda alıştığımız karakterlerden biraz farklı bir Kerem Alışık olacak. Oyuncunun hayat verdiği Sadık, bilgisi, görgüsü ve hayattan öğrendikleriyle tam anlamıyla Anadolu insanını temsil eden bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.

Sadık Hayatın İçinden Bir Adam

Sivas’tan İstanbul’a göç eden Sadık, hayatın türlü zorluklarından geçmiş, deyim yerindeyse hayat okulunun kıdemli mezunlarından biri. Çok şey görmüş, çok şey yaşamış ve bütün bunlardan kendine önemli dersler çıkarmış.

Kerem Alışık da karakterini anlatırken Sadık’ın en önemli tarafının sahip olduğu hayat tecrübesi olduğunu söylüyor. Gururlu, merhametli ve vicdanlı bir adam olan Sadık’ın adalet duygusu da oldukça güçlü.

Onun İçin En Büyük Değer Haysiyet

Dizinin adına da ilham veren “haysiyet” kavramı, Sadık’ın hayatında önemli bir yere sahip. Onun için asıl mesele para ya da güç sahibi olmak değil. Kendi doğrularından vazgeçmeden, vicdanının sesini dinleyerek yaşamak.

Sadık, çocuklarına da aynı değerleri öğretmeye çalışan bir baba. Ailesi için elinden geleni yapan karakter, hayatın yükünü omuzlarında taşısa da bundan yakınmıyor.

Güçlü Kadro Büyük Hikâye

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu dizide Kerem Alışık’ın yanı sıra Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Nergis Öztürk ve Burak Çelik gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

İki zıt ailenin çatışmasını ve bu ortamda filizlenen imkânsız aşkı anlatan Haysiyet, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak. Bakalım Sadık karakteri, ekran başındaki izleyicide nasıl bir iz bırakacak?

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