Perihan Savaş Arşivi Açtı! Gerçek 80’ler Gündem Oldu

Sosyal medyadaki 80’ler akımına katılan Perihan Savaş yapay zekâ yerine gerçek gençlik fotoğrafını paylaştı. “Uygulamasız gerçek 80’ler” notu olay oldu.

Perihan Savaş Arşivi Açtı! Gerçek 80’ler Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-09-2026 16:20

Son günlerde sosyal medyada 80’ler akımı aldı başını gidiyor. Kullanıcılar yapay zeka uygulamaları ve dijital filtrelerle fotoğraflarını adeta yıllar öncesine ışınlıyor. Kimisi dönemin saç modellerini deniyor, kimisi de 80’lerin kıyafetleriyle nostaljik pozlar veriyor.

Bu akıma katılan isimlerden biri de usta oyuncu Perihan Savaş oldu. Ancak Savaş’ın yöntemi diğerlerinden biraz farklıydı. O, herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duymadı. Çünkü elinde zaten gerçek bir 80’ler karesi vardı!

Gençlik Fotoğrafını Paylaştı

Yeşilçam’dan televizyon ekranlarına uzanan uzun kariyerinde birbirinden unutulmaz karakterlere hayat veren Perihan Savaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Bu kez ise takipçilerini geçmişe götüren bir fotoğrafla karşımıza çıktı.

Usta oyuncu, 1980’li yıllarda çekilmiş gençlik fotoğraflarından birini sosyal medya hesabından yayınladı. Fotoğraf kısa sürede ilgi görürken, Savaş’ın yıllar önceki doğal güzelliği de takipçilerinden tam not aldı.

“Alın Size Uygulamasız Gerçek 80’ler”

Perihan Savaş, paylaştığı nostaljik karenin altına ise oldukça iddialı ve esprili bir not yazdı: Alın size uygulamasız gerçek 80’ler.”

Bu sözlerle sosyal medyada son dönemde yayılan akıma adeta gönderme yapan Savaş, “80’ler böyle yaşanıyordu” der gibiydi. Yapay zeka efektleri ve filtreler yerine kendi gerçek arşivini ortaya koyması da paylaşımı daha özel hale getirdi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Savaş’ın gençlik karesi kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti. Paylaşımın altı beğeni ve yorumlarla dolarken, birçok kişi usta oyuncunun gençlik yıllarındaki görünümüne övgüler yağdırdı.

Kısacası herkesin uygulamalarla geçmişe döndüğü şu günlerde Perihan Savaş, işi biraz daha kolayına getirdi. Arşivini açtı, gerçek 80’lerden bir fotoğraf çıkardı ve sosyal medyanın nostalji akımına kendi tarzıyla damga vurdu.

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