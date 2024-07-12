Sinem Kobal, 7 yıl aradan sonra setlere dönüyor

Başarılı oyuncu Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten ve iki çocuk dünyaya getirdikten sonra oyunculuğa ara vermişti. Ancak güzel oyuncu, 7 yıl aradan sonra başrolünü oynayacağı “Her Şeyin Başı Merkür” filmiyle setlere dönmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda “Karşılamalar” adlı dizide konuk oyuncu olarak kısa bir süreliğine ekranlara dönmüş ve izleyicilerinden büyük beğeni toplamıştı. Şimdi ise heyecanla beklenen yeni projesi için hazırlıklarına devam ediyor. “Her Şeyin Başı Merkür”, Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki kitabından uyarlanacak ve filmin yapımcılığını Sky Film üstlenecek.

Film, savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan Elif’in hikâyesini anlatacak. Sinem Kobal’ın başrolünde yer alacağı bu proje, izleyicilere hem kahkaha hem de duygu dolu anlar yaşatacak. Film, Kobal’ın hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.