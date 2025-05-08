Şinasi Yurtsever’in Eşinden Yürek Burkan Paylaşım

Şinasi Yurtsever’in eşi Feriha Yurtsever, 52. gün anma töreni için duygusal bir paylaşım yaptı. Balçova Cemevi'nde düzenlenecek törene davet etti.

Şinasi Yurtsever’in Eşinden Yürek Burkan Paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-05-2025 19:18

51 yaşında hayata veda eden Şinasi Yurtsever, ani ölümüyle sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. Oyuncunun eşi Feriha Yurtsever, günler süren sessizliğin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Balçova Cemevi'nde Anma Töreni Düzenleniyor

Eşinin acısıyla zor günler geçiren Feriha Yurtsever, Instagram'dan yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Şinasi Yurtsever'i sevgi ve özlemle anacağımız 52. gün merasiminde, dualarımızla bir arada olmak dileğiyle, siz değerli dostlarımızı ve ailemizi Balçova Cemevi'nde 10 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'te bekliyoruz."

Sevenlerine ve dostlarına seslenen Feriha Yurtsever, bu özel günde Şinasi Yurtsever’i birlikte anmak istediklerini ifade etti. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce taziye mesajı aldı.

Sanat Camiası Yasta

Tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen ismi Şinasi Yurtsever, rol aldığı projelerdeki başarılı performanslarıyla hafızalara kazınmıştı. Vefatıyla hem sanat dünyası hem de yakın çevresi büyük bir kayıp yaşadı. Oyuncunun 52. gün merasimi, sevenlerinin bir araya geleceği anlamlı bir törene dönüşüyor.

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