Simge'nin yeni yıl dileği: "Aşk"

Tüm yılı konserden konsere koşarak geçiren Simge 2024’ü de sahnede karşıladı. 2023’te kariyerine odaklanan Simge yeni yılda kendisi için aşk diledi…

Simge'nin yeni yıl dileği:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-01-2024 12:32

Geride bıraktığımız yılın yıldızı Simge, çıkardığı şarkıların liste başarıları ve verdiği konserlerle 2023’te tüm rakiplerine açık ara fark attı. Simge bu efsane başarıyı Çeşme'de verdiği yılbaşı konseriyle taçlandırdı.


 
Konuklara unutulmaz bir gece yaşatan Simge Raisa Vanessa imzalı kıyafetiyle göz doldururken dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyledi. Yılbaşına özel repertuvarıyla sevenlerini coşturan Simge muhteşem bir konsere daha imza attı.
 
Simge “2023’ü asla unutmayacağım. Kalbimde hep ayrı bir yeri olacak bir yıl geçirdim. Yaşadığım her ana şükrediyorum. 2024’ten ise artık aşk diliyorum” deyince alkış koptu.

 

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