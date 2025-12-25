Simge Sağın’ın Gizli Evliliği Ortaya Çıktı! "Lisede Evlendim, Pişman Oldum."

Simge Sağın'dan şok evlilik itirafı! Lisede evlendiğini açıklayan Simge, nikah gecesi vazgeçmek istediğini söyledi. Ayrıca Icardi hakkında "İşaret verse yürürdüm" dedi.

Simge Sağın'ın Gizli Evliliği Ortaya Çıktı!
Yayın Tarihi : 25-12-2025 17:11

"Aşkın Olayım" şarkısıyla listeleri altüst eden ve özel hayatıyla her zaman merak uyandıran Simge Sağın, katıldığı bir programda daha önce hiç bilinmeyen bir sırrını paylaştı. Ünlü şarkıcı, çok küçük yaşta bir evlilik yapıp boşandığını ilk kez açıkladı.

"Nikah Gecesi Vazgeçmek İstedim"

Lise yıllarında dünyaevine girdiğini belirten Simge, o günlere dair çarpıcı detaylar verdi. Evliliğinin bir "hayal gibi" olduğunu söyleyen başarılı popçu, yaşadığı tereddütleri şu sözlerle anlattı:

"Çok erken yaşlarda evlenip boşandım. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum, gelinliğimi bile hatırlamıyorum. Nikâhtan bir gece önce komşumuz Sevgi teyzenin evinde kalmıştım. Ona ‘Ben şimdi evlenmekten vazgeçsem ne olur?’ diye sormuştum. Daha o gece bile tereddütlerim vardı."

"Başarılı Bir Evlilik Değildi"

Genç yaşta yaptığı bu evliliğin kısa sürdüğünü ve hayatında "küçük bir pişmanlık" olarak kaldığını ifade eden Sağın, eski eşinin şu an yurt dışında yaşadığını belirtti. Şarkıcı, bu tecrübesini "Çok başarılı bir evlilik olmadı maalesef" sözleriyle özetledi.

Icardi Hakkında Şok Çıkış: "İşaret Verseydi Yürürdüm"

Simge Sağın’ın açıklamaları sadece geçmişiyle sınırlı kalmadı. Şarkısıyla özdeşleşen Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi hakkında da samimi bir itirafta bulundu. Adı sık sık ünlü futbolcuyla anılan şarkıcı:

"Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim," diyerek magazin gündemine bomba gibi düştü.

