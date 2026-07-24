Hazal Kaya Ahbap Derneği Soruşturmasında İfade Vermek İçin Adliyede

Hazal Kaya Ahbap Derneği soruşturmasında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Ünlü oyuncunun adliyedeki neşeli halleri dikkat çekti.

Hazal Kaya Ahbap Derneği Soruşturmasında İfade Vermek İçin Adliyede
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2026 14:29

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma yeni gelişmelerle devam ediyor. Aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent ile sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı dosya kapsamında ünlü oyuncu Hazal Kaya ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi. Dün bilgi sahibi sıfatıyla savcılığa çağrılan başarılı oyuncu sabah saatlerinde avukatıyla birlikte adalet sarayına giriş yaptı.

Adliye Koridorlarındaki Neşeli Ve Mutlu Tavırları Dikkat Çekti

Soruşturma çerçevesinde savcılık makamına bilgi vermek üzere adliyeye gelen Hazal Kaya adliye koridorlarındaki rahat halleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Basın mensuplarının ve çevredekilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan güzel oyuncunun adliye koridorlarında yürürken sergilediği mutlu ve tebessüm eden tavırları gözlerden kaçmadı. Bilgi sahibi sıfatıyla dinlenecek olan ünlü ismin savcılık katına geçerek ifadesini tamamlaması beklendi.

Tanınmış Gazeteciler Ve Ünlü İsimler Teker Teker İfade Veriyor

Ahbap Derneği dosyası kapsamında savcılık, medya ve sanat dünyasından çok sayıda tanınmış ismin ifadelerine başvurmayı sürdürüyor. Dün bilgi sahibi sıfatıyla adliyeye davet edilen gazeteciler Özlem Gürses, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ile komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan arasından Özlem Gürses ile Ruşen Çakır da sabah saatlerinde adliyeye gelerek ifadelerini verdi. Öte yandan bir gün önce çağrılan Ece Üner, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ise dün avukatlarıyla birlikte İstanbul Adliyesi'ne giderek süreçle ilgili bildiklerini aktardıkları öğrenildi.

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