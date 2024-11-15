Simge Sağın’dan yeni yatırım hamlesi! 20 Milyon TL’lik lüks evine taşındı

Anadolu yakasında bulunan lüks bir siteden 20 milyon TL değerinde yeni bir ev satın aldığı iddia edilen Simge Sağın, söylentilere göre evinin tadilatını yaptırarak kısa süre önce taşınmaya başladı.

Simge Sağın’dan yeni yatırım hamlesi! 20 Milyon TL’lik lüks evine taşındı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2024 15:00

‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla müzik listelerinde fırtınalar estiren ve yaz boyu Türkiye’nin dört bir yanında konser veren ünlü şarkıcı Simge Sağın, sahnedeki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden 43 yaşındaki Simge Sağın’ın, Anadolu Yakası’nda oturduğu siteden 20 milyon TL değerinde yeni bir ev satın aldığı iddia edildi. Şarkıcının evi tamamen kendi zevkine göre dekore ettirdiği ve kısa bir süre önce taşındığı öğrenildi.

Simge Sağın’ın yeni lüks evi için detaylı bir tadilat sürecinden geçtiği, evin tasarımında minimalist ve modern çizgileri tercih ettiği konuşuluyor. Sahne başarısını yatırımlarıyla taçlandıran ünlü şarkıcının bu adımı, hayranları arasında büyük ilgi uyandırdı.

Simge, yoğun konser temposuna rağmen bu süreçte de keyifli bir taşınma ve yerleşme dönemi geçirdiğini ifade ederek, sahne dışındaki hayatında huzur ve konfor aradığını belirtti. Şarkıcının hayranları ise sosyal medyada “Simge, sahnede olduğu kadar yaşam alanında da tarzını konuşturuyor” yorumlarında bulundu.

Müzik kariyerindeki başarısını sürdüren ve dinleyicilerinin gönlünde taht kuran Simge Sağın, yeni evinde de mutluluğu ve huzuru bulmuş gibi görünüyor.

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