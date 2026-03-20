Simge Sağın’dan Sürpriz Aşk İlanı: "Sevgilimden!"

"Aşkın Olayım" şarkısıyla listeleri altüst eden ünlü popçu Simge Sağın, özel hayatındaki sessizliğini romantik bir paylaşımla bozdu. Geçtiğimiz aylarda ruh eşini beklediğini ve gerçek aşkı bulmanın zorluğunu dile getiren Simge, sonunda aradığı mutluluğu bulduğunu hayranlarına duyurdu.

Çiçekli Paylaşım ve Tarkan Detayı

Sosyal medya hesabından kucağında dev bir çiçek buketiyle çekilmiş karesini paylaşan Simge, aşkını şu detaylarla ilan etti:

Notuyla Resmileştirdi: Fotoğrafın üzerine sade ve net bir şekilde "Sevgilimden" notunu düşerek hayatında biri olduğunu ilk kez doğruladı.

Şarkılı Mesaj: Paylaşımına Megastar Tarkan’ın "Aşk" şarkısını ekleyen ünlü şarkıcı, yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

Gizemini Koruyor: Simge, kendisine bu romantik jesti yapan gizemli sevgilisinin kim olduğunu ise şimdilik sır gibi saklıyor.

"Ruh Eşimi Bekliyorum" Demişti

Simge, kısa süre önce verdiği bir röportajda yalnızlığına ve aşk arayışına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu:

"Ruh eşimi bekliyorum. Gerçekten karşına çıkması da çok zor. Sürdürülebilir bir tutku istiyoruz."

Bu açıklamaların ardından gelen "sevgilimden" paylaşımı, ünlü popçunun beklediği o "sürdürülebilir tutkuya" kavuştuğu şeklinde yorumlandı.