Simge Sağın'a Sahnede Doğum Günü Sürprizi! Yeni Yaşını Altınoluk'ta Kutladı

Türk pop müziğinin sevilen ismi Simge Sağın Balıkesir Altınoluk Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği coşkulu konserde unutulmaz anlar yaşadı. Şarkıları, sahne performansı ve enerjisiyle hayranlarına müzik ziyafeti sunan 45 yaşındaki güzel popçu yeni yaşını da binlerce seveninin önünde sahnede kutladı.

Altınoluk Açıkhava'da Sürpriz Pasta Kutlaması

Konserin ilerleyen dakikalarında Simge'nin ekibi başarılı sanatçıya sürpriz yaparak sahneye doğum günü pastası getirdi. Karşısında sürpriz pastayı görünce büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşayan ünlü şarkıcı, alkışlar eşliğinde yeni yaşı için dilek tutup mumları üfledi.

Binlerce Müzikseverden Doğum Günü Tezahüratı

Açıkhava tiyatrosunu hınca hınç dolduran müzikseverler ekibin bu jestine tek bir ağızdan doğum günü şarkıları söyleyerek ve tezahüratlar atarak eşlik etti. Hayranlarının bu yoğun sevgisi karşısında duygusal anlar yaşayan Simge yeni yaşını sahne üstünde, kendisini yalnız bırakmayan binlerce dinleyicisiyle birlikte kutlamanın coşkusunu çıkardı.