Ömür Usta'nın Yayın Günü Belli Oldu! İlk Tanıtım Yayınlandı

NOW'ın Ay Yapım imzalı yeni dizisi Ömür Usta'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Pazar akşamları yayınlanması beklenen dizinin konusu ve kadrosu netleşti.

Ömür Usta'nın Yayın Günü Belli Oldu! İlk Tanıtım Yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2026 09:42

NOW platformunun yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği merakla beklenen dizi Ömür Usta'nın ilk tanıtımı görücüye çıktı. Yayınlanan ilk kareleriyle televizyon tutkunlarında büyük bir merak uyandıran iddialı yapımın ekran yolculuğuna ne zaman başlayacağı ise magazin kulislerini hareketlendirdi. Son alınan kulis bilgilerine göre herhangi bir takvim değişikliği yaşanmaması durumunda dizi pazar akşamları izleyici karşısına çıkacak.

Zengin Oyuncu Kadrosu Bir Araya Geldi

Ay Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekici isimlerden oluşuyor. Farklı kuşaklardan usta ve genç yetenekleri bir araya getiren projede bakın hangi isimler yer alıyor?

Enes Koçak

İbrahim Selim

Gülçin Kültür Şahin

Pınar Çağlar Gençtürk

Sude Zülal Güler

Zerrin Sümer

Yoksulluk Ve Yaşam Mücadelesi Ekrana Taşınacak

Sürükleyici ve duygusal hikayesiyle dikkat çeken Ömür Usta izleyicileri derin bir hayat mücadelesine tanık edecek. Dizide kısıtlı imkanlar ve yoksulluk içinde otomobil tamirciliği yaparak rızkını kazanmaya çalışan Ömür'ün hikayesi anlatılacak. Üç çocuğu ve kayınvalidesiyle birlikte aynı çatı altında sürdürdüğü zorlu ve ayakta kalma mücadelesi pazar akşamları NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak.

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