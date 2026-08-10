Özcan Deniz'den Kalp Yarası İtirafı: "Kadınlar Atmaca Gibi Atladı!"

Türk müziğinin ve ekranların usta ismi Özcan Deniz geniş kitlelerin hafızasına kazınan Kalp Yarası şarkısıyla ilgili yıllar sonra son derece samimi ve çarpıcı bir itirafta bulundu. Şarkının çıkış sürecinde yaşadığı tereddütleri ve bir konserinde şahit olduğu olayı anlatan ünlü sanatçı bu parçanın ardından kadınlara karşı bakış açısının ve sergilediği duruşun tamamen değiştiğini dile getirdi.

Kadınlar Atmaca Gibi Atlayıp Satın Aldı, Sezen İkna Etti

Şarkının aslında erkek bakış açısıyla yazıldığını belirten Özcan Deniz stüdyo kayıt sürecinde büyük kaygılar taşıdığını ifade etti. Eserin sözleri nedeniyle tepki çekmekten çekindiğini belirten usta sanatçı o dönemi şu sözlerle özetledi:

"Erkekler için yazılmış şarkım var ama kadınlar atmaca gibi atlayıp satın aldı. Şarkının içinde kadına hakaret bile var. Eseri okurken stüdyoda 'Okuyayım mı, okumayayım mı? Kadınlar beni topa tutar mı?' diye düşündüm. Sezen ikna etti."

O Gün Bugündür Hiçbir Kadına Ezik Büzük Halimi Göstermiyorum

Bir açık hava konserinde yaşadığı anektodun kendisi için dönüm noktası olduğunu vurgulayan Deniz kadınların şarkıya olan yoğun ilgisinin altındaki psikolojik nedeni bir dinleyicisi sayesinde çözdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Şarkıyı açık havada söylerken bir hanımefendi kendini parçaladı. 'Sana hitap etmiyor. Neden bu şarkıya yükseldin?' dedim. O cevaptan sonra kadınlarla ilgili defteri kapattım. Bana 'Şarkı değil şarkının içindeki acı çeken adamı seviyorum' dedi. O gün şunu anladım Her acı çeken erkeğin arkasında göbek atan bir kadın var. O gün bugündür hiçbir kadına ezik büzük halimi göstermiyorum."