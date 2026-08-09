Sefo Mikrofonu Hayranına Kaptırdı! Geri Alamayınca Şaştı

Sefo’nun Kastamonu konserinde ilginç anlar yaşandı. Mikrofonunu bir hayranına veren ünlü rapçi, geri almak isteyince ortaya kahkaha dolu anlar çıktı.

Sefo Mikrofonu Hayranına Kaptırdı! Geri Alamayınca Şaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2026 23:02

Sefo, Kastamonu’da verdiği konserde hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde sahne alan ünlü rapçi konser sırasında mikrofonunu ön sıradaki bir hayranına uzattı. Ancak genç kadın mikrofonu öyle bir sahiplendi ki Sefo geri almakta epey zorlandı.

Mikrofonu Verdi, Geri Alamadı

Konser sırasında seyircilerle sık sık iletişim kuran Sefo şarkının bir bölümünü ön sıradaki hayranlarından birine söyletmek istedi. Bunun üzerine mikrofonunu genç kadına uzattı.

Başta her şey gayet normaldi. Fakat şarkının bölümü bittikten sonra Sefo mikrofonunu geri almak isteyince işler biraz değişti. Hayranı mikrofonu bırakmak yerine şarkı söylemeye devam etti.

Sefo birkaç kez mikrofonu geri almak için hamle yaptı ama başarılı olamadı. O sırada yaşananları ciddiye almak yerine kahkahalara boğulan ünlü rapçi ortaya çıkan manzarayı gülerek izledi.

Seyirciler de Kahkahaya Boğuldu

Sefo ile hayranı arasındaki bu küçük “mikrofon kapışması”, konser alanındaki binlerce kişiyi de eğlendirdi. Seyirciler yaşananları alkışlar ve tezahüratlarla destekledi.

Genç hayranın mikrofonu bırakmamakta ısrar etmesi gecenin en eğlenceli anlarından birine dönüştü. Sefo da bu beklenmedik duruma oldukça neşeli bir şekilde karşılık verdi.

Bir süre devam eden tatlı mücadelenin ardından Sefo sonunda mikrofonuna kavuştu ve konserine kaldığı yerden devam etti.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Konserde yaşanan bu eğlenceli anlar cep telefonlarıyla da kaydedildi. Sefo’nun mikrofonunu geri almaya çalıştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

Kullanıcıların ilgisini çeken görüntüler yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Kısacası Sefo için sıradan başlayan konser anı bir hayranının mikrofonu bırakmaması sayesinde gecenin en çok konuşulan anlarından birine dönüştü.

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