Christopher Lambert Korkuttu! Yere Yığılmasının Nedeni Belli Oldu

“Highlander” filmiyle hafızalara kazınan Christopher Lambert, katıldığı etkinlikte hayranlarını bir anda korkuttu. 69 yaşındaki ünlü oyuncu, ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki Steel City Con’da sevenleriyle buluşup imza dağıtırken aniden fenalaştı ve yere yığıldı.

O anları gören hayranları ne olduğunu anlamaya çalışırken, sağlık ekipleri hızla Lambert’ın yardımına koştu. Ünlü oyuncu daha sonra ambulansla etkinlik alanından götürüldü.

Kan Şekeri Düştü, Bir Anda Yere Yığıldı

Lambert’ın etkinlik öncesinde yeterince dinlenmediği ve gün boyunca neredeyse hiçbir şey yemediği öğrenildi. Bu nedenle kan şekerinin düştüğü ve ünlü oyuncunun kendisini kötü hissederek yere yığıldığı belirtildi.

Yaşananlar doğal olarak etkinlik alanındaki hayranları da endişelendirdi. Lambert’ın ambulansla götürülmesiyle birlikte oyuncunun sağlık durumuyla ilgili haber beklenmeye başlandı.

Temsilcisinden İç Rahatlatan Açıklama

Kısa süre sonra Lambert’ın temsilcisinden sevindiren haber geldi. Temsilcisi, ünlü oyuncunun durumunun “tamamen iyi” olduğunu ve otel odasında dinlendiğini açıkladı.

Lambert’ın önümüzdeki etkinliklere katılıp katılmayacağı ise kendisini nasıl hissedeceğine göre belli olacak. Oyuncunun gelecek hafta düzenlenecek FAN EXPO Chicago etkinliğine katılmayı umduğu da belirtildi.

Lambert Daha Önce de Kaza Geçirmişti

Christopher Lambert denince akla ilk olarak “Highlander”daki ölümsüz savaşçı Connor MacLeod karakteri geliyor. Ünlü oyuncu ayrıca “Tarzan” ve “Mortal Kombat” gibi yapımlardaki rolleriyle de geniş bir hayran kitlesine sahip.

Lambert, geçtiğimiz yıl da talihsiz bir kaza yaşamıştı. 2025’te kaldığı otelin merdivenlerinden düşerek sırtını inciten oyuncu, bu nedenle bir süre etkinliklerden uzak kalmıştı.

Bu kez yaşanan olayın ardından sağlık durumunun iyi olduğunun açıklanması ise hayranlarının yüreğine su serpti.