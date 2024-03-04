

Türkçe popun parlayan yıldızı Simge ‘Aşkın Olayım’, ‘Üzülmedin mi’ ve ‘Yankı’ gibi şarkılarıyla klasikler arasına adını yazdırırken son dönemde yepyeni hitler üretmeye de devam etti. KÖFN düeti ‘Yakışıklı’, Ozan Bayraşa ile yaptığı ‘Harcandıkça’ ve ‘Çapkınca’ gibi parçalarla listelerin üst sıralarında hep yerini aldı. Konserlerinde yüz binlerce hayranıyla buluşan Simge Türkiye’nin en çok dinlenen kadın şarkıcıları arasına girmeyi başardı.





Müziğinde her zaman sınırları zorlayan ve tereddüt etmeden yeni ufuklara açılan Simge, Mavi Gri ve Ozan Bayraşa ile yine farklı bir işe imza atarak ‘Bir Şehri Sevmek’ şarkısını dinleyiciyle buluşturdu. Şarkı dijital platformlarda yayınlanır yayınlanmaz hızla yüksek dinlenme sayılarına ulaştı.



Listelerdeki başarısını sahnelerde de sürdüren Simge önceki gün Kocaeli’nde konser verdi. Simge’nin hayranları kapıda kuyruklar oluşturdu. Kocaeli’de Simge heyecanı yaşandı. Sahneye çok şık bir spor kıyafet ile çıkan Simge enerjisiyle kalabalığı coşturdu. Simge hit şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.