Simge, Ege'nin serin sularında tatilin keyfini çıkarıyor

Konser maratonuna kısa bir ara veren Simge Sağın, bayram tatilini Ege sahillerinde geçirdi. Deniz ve güneşin keyfini çıkaran popçu, kısa sürede takipçilerinden yoğun yorum aldı.

Simge, Ege'nin serin sularında tatilin keyfini çıkarıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2024 11:55

Ünlü şarkıcı Simge, Ege'nin serin sularında bol bol denize girip güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı. 1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen Simge, paylaşımlarına "E ne zaman? Şimdi değilse..." notunu ekledi.

Fit haliyle dikkat çeken Simge'ye takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi. "Bu nasıl bir güzellik", "Yine yaktın ortalığı", "Kraliçe", "Çok zarif" ve "Mükemmel" gibi yorumlar alan ünlü şarkıcı, hayranlarından büyük beğeni topladı.

Simge'nin tatil paylaşımları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Benzer Haberler
Akbank yüksek limitli İhtiyaç Kredisi başladı! Akbank yüksek limitli İhtiyaç Kredisi başladı!
Garanti BBVA’dan Emeklilere Büyük Müjde: Yeni Promosyon Ücretleri Yüzleri Güldürecek! Garanti BBVA’dan Emeklilere Büyük Müjde: Yeni Promosyon Ücretleri Yüzleri Güldürecek!
Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel Bebek'te yeniden birlikte görüntülendi Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel Bebek'te yeniden birlikte görüntülendi
Merve Oflaz da sezonu açtı: Çeşme'de yakalandı Merve Oflaz da sezonu açtı: Çeşme'de yakalandı
FLAŞ HABER EMEKLİYE! 15 Milyona Yakın Emekliye 19-21 Haziran Arasında 52.000 TL Ödenecek FLAŞ HABER EMEKLİYE! 15 Milyona Yakın Emekliye 19-21 Haziran Arasında 52.000 TL Ödenecek
Emeklilere Ek Ödemeler TBMM Onayından Geçti! Emeklilere Ek Ödemeler TBMM Onayından Geçti!
ÇOK OKUNANLAR
Neslihan Atagül'ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı
  • 15-06-2024 10:22

Neslihan Atagül'ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Survivor'dan dönen Merve olanları anlattı: 'Regl olduğum için...
  • 12-06-2024 17:07

Survivor'dan dönen Merve olanları anlattı: 'Regl olduğum için..."

Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'da jetsurf hünerleriyle göz doldurdu
  • 15-06-2024 10:31

Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'da jetsurf hünerleriyle göz doldurdu

Pınar Deniz'in 'Yargı' sonrası tatil planı:
  • 14-06-2024 14:22

Pınar Deniz'in 'Yargı' sonrası tatil planı: "Uzun süre dinleneceğim"

Şeyma Subaşı'nın Göcek tatili sosyal medyada olay oldu! Yapılan yorumlara şaşıracaksınız!
  • 11-06-2024 12:19

Şeyma Subaşı'nın Göcek tatili sosyal medyada olay oldu! Yapılan yorumlara şaşıracaksınız!