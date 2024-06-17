Simge, Ege'nin serin sularında tatilin keyfini çıkarıyor

Ünlü şarkıcı Simge, Ege'nin serin sularında bol bol denize girip güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı. 1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen Simge, paylaşımlarına "E ne zaman? Şimdi değilse..." notunu ekledi.

Fit haliyle dikkat çeken Simge'ye takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi. "Bu nasıl bir güzellik", "Yine yaktın ortalığı", "Kraliçe", "Çok zarif" ve "Mükemmel" gibi yorumlar alan ünlü şarkıcı, hayranlarından büyük beğeni topladı.

Simge'nin tatil paylaşımları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.