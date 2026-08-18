Simge Çiçek Açtı! Sahne Kostümü Sosyal Medyayı Salladı

Simge, çiçek detaylı dantel kostümüyle sahneye çıkarak yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının cesur tarzı sosyal medyada da gündem oldu.

Simge Çiçek Açtı! Sahne Kostümü Sosyal Medyayı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2026 18:26

Simge, sahne performansının yanı sıra tarzıyla da yine dikkatleri üzerine çekti. Son konserlerinden birinde oldukça iddialı bir seçim yapan ünlü şarkıcı, çiçek detaylarının öne çıktığı dantel bikinisiyle sahneye çıktı.

Renkli ve enerjik görüntüsüyle yaz konserlerinin havasını iyice yükselten Simge, sahnedeki rahat tavırlarıyla da dikkat çekti. Kostümündeki çiçek motifleri, şarkıcının görünümünün en belirgin detayı olurken, ortaya oldukça dikkat çekici bir sahne tarzı çıktı.

Hayranlarından Tam Not Aldı

Simge'nin cesur sahne kostümü kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Şarkıcının hayranları, hem performansına hem seçtiği kıyafete beğeni yağdırdı.

Özellikle çiçek detaylarının öne çıktığı kombin, Simge'nin sahne stiline farklı ve renkli bir hava kattı. Yaz konserlerinde enerjisiyle izleyiciyi coşturan şarkıcı bu kez görünümüyle de gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Özel Hayatında Hareketli Günler

Simge'nin sahne performansı konuşulurken özel hayatındaki gelişmeler de yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz mart ayında DJ ve müzik prodüktörü İlkay Şencan ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmedi. Simge ve Şencan, temmuz ayında yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından ikilinin sosyal medya hesaplarındaki birlikte çekilmiş fotoğrafları silmesi ve birbirlerini takipten çıkarması da dikkat çekmişti.

Müzik Kariyerinde Hız Kesmeden Devam

Özel hayatındaki gelişmelere rağmen Simge, müzik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 2015 yılında "Miş Miş" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan şarkıcı, sonrasında "Yankı", "Ben Bazen", "Öpücem" ve "Aşkın Olayım" gibi hit parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Şimdilerde konser programına devam eden Simge, sahnedeki enerjisi ve kendine has tarzıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Çiçekli sahne kostümü de onun renkli ve iddialı tarzının son örneklerinden biri oldu. Görünen o ki Simge, hem şarkılarıyla hem de sahne seçimleriyle yazın en çok konuşulan isimleri arasında kalmaya devam edecek.

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