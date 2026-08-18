"2 Ay Takılırım" Demişti! Nihal Yalçın'la 5 Yılı Devirdi

Nihal Yalçın ile kendisinden 14 yaş küçük oyuncu Berker Güven'in aşkı, başlangıçta hiç de uzun soluklu olacakmış gibi görünmüyormuş. 2021'den beri birlikte olan çift, ilişkilerinde beşinci yılı geride bıraktı. Üstelik Yalçın'ın anlattığına göre Berker Güven, ilişkinin ilk zamanlarında her şeyin sadece birkaç ay süreceğini düşünüyormuş.

Yalçın, konuk olduğu YouTube programında sevgilisinin bu düşüncesini kendisine yıllar sonra anlattığını söyledi. Güven'in o dönemki düşüncesi ise oldukça netmiş: "Seninle toksik bir ilişki yaşarım, iki ay takılırım, ayrılırım zannediyordum." Ancak işler hiç de onun tahmin ettiği gibi gitmemiş.

Beş Yıl Sonra Gelen İtiraf

Aradan geçen beş yıl, ilişkinin başındaki tüm beklentileri tersine çevirmiş. Güven, kısa süreceğini düşündüğü bu ilişkinin hayatındaki en huzurlu birlikteliğe dönüştüğünü itiraf etmiş.

Nihal Yalçın'ın aktardığı bu sözler, çiftin ilişkisine dair bugüne kadar bilinmeyen eğlenceli bir detayı da ortaya çıkardı. "İki ay takılırım" düşüncesiyle başlayan ilişki, bugün beşinci yılını geride bırakmış durumda.

"Yaş Aldıkça Daha Özgürüm"

Programda sadece ilişkisiyle ilgili konuşmayan Yalçın, kendisi hakkında da samimi açıklamalar yaptı. Yaş aldıkça kendisini daha özgür hissettiğini söyleyen oyuncu, artık bazı konularda daha rahat davrandığını anlattı.

Hatta günlük hayatından oldukça eğlenceli bir detayı da paylaşarak gece yarısı turşu yemeyi sevdiğini söyledi. Sarımsak ve soğan sevgisinden de bahseden Yalçın'ın bu açıklamaları, onu daha doğal bir şekilde tanımak isteyenler için keyifli detaylar oldu.

İlk Bakışta Yanlış Anlaşılabiliyor

Nihal Yalçın, kendisini daha önce tanımayan insanların ilk karşılaşmada onu zaman zaman sert veya mesafeli biri olarak değerlendirebildiğini de söyledi.

Ancak yıllardır devam eden ilişkisine bakılırsa, Berker Güven'in bu ilk izlenimin çok daha ötesini gördüğü anlaşılıyor. İki ay sürmesi beklenen ilişki, bugün beşinci yılını geride bırakmış durumda.