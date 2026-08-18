Şeyma Subaşı'na Kızından Şaşırtan Yorum: Prenses Diana!

Şeyma Subaşı bu kez kızı Melisa ile geçirdiği keyifli anlarla sosyal medyanın karşısına çıktı. Anne kız, birlikte farklı perukları deneyip müzik eşliğinde bol bol eğlendi. Ortaya da oldukça neşeli görüntüler çıktı.

Subaşı'nın paylaştığı anlarda ikilinin birbirleriyle şakalaştığı ve kahkahalara boğulduğu görülüyor. Günlük hayatlarından küçük bir kesiti takipçileriyle paylaşan Subaşı, bu kez herhangi bir gündem tartışmasıyla değil, kızıyla yaşadığı samimi anlarla dikkat çekti.

Melisa'dan Şaşırtan Benzetme

Paylaşımın en dikkat çeken kısmı ise Melisa'nın annesine söylediği söz oldu. Farklı bir peruk deneyen Şeyma Subaşı'na bakan Melisa, "Anne, Prenses Diana'ya benziyorsun" dedi.

Kızından gelen bu benzetme karşısında Subaşı'nın tepkisi de oldukça eğlenceliydi. Ünlü isim, Melisa'nın sözlerini paylaşımına eklerken "Awwww. Diana olsun o zaman" notunu düştü.

Böylece sıradan bir anne kız eğlencesi, Melisa'nın yaptığı bu yorum sayesinde sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşıma dönüştü.

Peruklarla Eğlence Tavan Yaptı

Anne kızın birlikte farklı perukları denemesi de görüntülere ayrı bir renk kattı. Birbirlerinin farklı hallerine bakıp gülen ikili, müzik eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi.

Özellikle Melisa'nın annesine yaptığı Prenses Diana benzetmesi, paylaşımın en çok konuşulan detayı oldu. Subaşı'nın da kızının yorumunu ciddiye almak yerine esprili bir şekilde karşılaması, anne kız arasındaki sıcak ilişkiyi gözler önüne serdi.

Takipçilerden İlgi Gördü

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede takipçilerinin de ilgisini çekti. Anne kızın doğal ve eğlenceli halleri beğeni toplarken, Melisa'nın annesine yaptığı beklenmedik benzetme de sosyal medyada öne çıktı.

Görünen o ki Subaşı için bu paylaşımın en güzel tarafı, kızıyla birlikte geçirdiği o keyifli dakikalar oldu. Birkaç peruk, biraz müzik ve bolca kahkaha derken ortaya sosyal medyada konuşulacak tatlı bir an çıktı.