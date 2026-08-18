Can Bonomo Ve Öykü Karayel'den Skandal Motosiklet Yolculuğu

Can Bonomo ve Öykü Karayel Alaçatı'da köpeklerini veterinere götürürken motosikletle görüntülendi. Çiftin kasksız olması ve kamyonun önünde ilerlemesi dikkat çekti.

Can Bonomo Ve Öykü Karayel'den Skandal Motosiklet Yolculuğu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2026 18:30

Can Bonomo ve Öykü Karayel, yaz aylarını geçirdikleri Çeşme'de bu kez farklı bir şekilde görüntülendi. Çift, önceki gün Alaçatı sokaklarında motosikletle ilerlerken objektiflere takıldı.

İkilinin motosiklet yolculuğunun nedeni ise oldukça sıradandı. Bonomo ve Karayel, köpeklerini veterinere götürmek için sepetli motosikletleriyle yola çıkmıştı. Ancak kısa bir süre sonra bu yolculuk, motosiklet üzerindeki görüntüleri nedeniyle dikkat çekti.

Kask Detayı Dikkat Çekti

Çiftin yolculuğunda en çok konuşulan detay, ikisinin de kask takmaması oldu. Trafikte motosikletle ilerleyen Bonomo ve Karayel'in herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadığı görüldü.

Üstelik görüntüler sırasında ikilinin hemen önünde oldukça büyük bir mikser kamyonu bulunuyordu. Motosikletle ağır vasıtanın arasında bu şekilde ilerlemeleri, ortaya çıkan görüntüleri daha da dikkat çekici hale getirdi.

Güvenlik Önlemleri Gündeme Geldi

Motosiklet kullanırken kask ve gerekli koruyucu ekipmanların önemi bir kez daha gündeme gelirken, ünlü çiftin bu yolculukta güvenlik konusunu pek dikkate almadığı görüldü.

Özellikle büyük bir aracın önünde seyretmeleri, trafikteki riskleri artırabilecek bir görüntü olarak değerlendirildi. Çiftin sakin bir şekilde yoluna devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Yazı Çeşme'de Geçiriyorlar

Can Bonomo ve Öykü Karayel, yaz aylarının büyük bölümünü İzmir'in sevilen tatil noktalarından Çeşme'de geçiriyor. Alaçatı'da sık sık görüntülenen çift, bu kez köpeklerini veterinere götürürken objektiflere yakalandı.

Normalde oldukça sıradan bir veteriner ziyareti olan bu yolculuk, motosiklet tercihi ve kasksız görüntüleri nedeniyle magazin gündemine taşındı.

Çiftin motosiklet üzerindeki görüntüleri kısa sürede dikkat çekerken, özellikle kask kullanmamaları sosyal medyada da konuşulabilecek detaylardan biri oldu. Görünen o ki Alaçatı'daki kısa motosiklet turu, Bonomo ve Karayel için beklenmedik şekilde gündeme oturdu.

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