Simay Barlas, “Sen Ağlama İstanbul”un ardından Dubai’de tatilde!

Başarılı oyuncu Simay Barlas, kısa süren “Sen Ağlama İstanbul” macerasının ardından soluğu Dubai’de aldı.

Simay Barlas, “Sen Ağlama İstanbul”un ardından Dubai’de tatilde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-02-2025 18:09

Şehrazat karakterine hayat verdiği dizinin erken final yapmasıyla birlikte tatile çıkan Simay Barlas, sosyal medyada paylaştığı karelerle adından söz ettirdi.

İstanbul’un soğuk havasını geride bırakan güzel oyuncu, Dubai’nin güneşli atmosferinde çekilen mayolu pozlarını Instagram’da takipçileriyle paylaştı. Siyah mayosuyla verdiği iddialı pozlar, kısa sürede 120 binden fazla beğeni ve 4 binin üzerinde yorum aldı.

Öte yandan, basketbolcu Soner Korkmaz ile aşk yaşadığı iddiaları gündemde olan Barlas’a, takipçilerinden “Güzelliğin göz kamaştırıyor” ve “Dubai’ye güneş gibi doğmuşsun” gibi övgü dolu yorumlar geldi.

Simay Barlas’ın Dubai tatili tam gaz devam ederken, ünlü oyuncunun yeni projeleri de merak konusu oldu!

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