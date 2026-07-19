Şımarık İçin Keseyi Açtı! Didem Kınalı Herkesi Şaşırttı

Bir dönem oryantal danslarıyla adından sıkça söz ettiren sonrasında müzik kariyerine yönelen Didem Kınalı bu kez yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi. Cihangir'de görüntülenen ünlü isim, yanında yıllardır birlikte yaşadığı köpeği Şımarık ile objektiflere yansıdı. Kınalı'nın can dostu için anlattıkları ise görenleri duygulandırdı.

Şımarık Artık 17 Yaşında

Didem Kınalı köpeği Şımarık'ın artık yaşlandığını ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini anlattı. 17 yaşındaki sevimli dostunun böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlığı bulunduğunu söyleyen Kınalı bu durumun kendisini çok üzdüğünü dile getirdi.

Yaşının ilerlemesiyle birlikte yürümekte zorlanan Şımarık'ın eski enerjisinden uzak olduğunu söyleyen ünlü isim, yine de onun yaşam kalitesini artırmak için elinden geleni yaptığını ifade etti.

Onun Rahatı İçin Özel Araç Yaptırdı

Didem Kınalı'nın en çok dikkat çeken açıklaması ise köpeği için yaptırdığı özel araç oldu. Artık uzun yürüyüşler yapamayan Şımarık'ın rahat edebilmesi için özel bir taşıma aracı hazırlattığını söyleyen Kınalı böylece can dostunun dışarı çıkmaya devam edebildiğini anlattı.

Ünlü isim Şımarık'ın bu arabada gezmeyi çok sevdiğini ve dışarı çıktıklarında oldukça mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Duygusal Sözleri Dikkat Çekti

Can dostunun sağlık durumundan bahsederken zaman zaman duygulanan Didem Kınalı yıllardır birlikte yaşadığı Şımarık'ın hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu hissettirdi. Onun rahat etmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığını söyleyen Kınalı'nın açıklamaları hayvanseverlerin de takdirini topladı.

Hayvanseverlerden Destek Geldi

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kullanıcı Didem Kınalı'nın davranışını örnek gösterdi. Özellikle yaşlanan evcil hayvanların bakımına dikkat çeken yorumlar yapılırken, pek çok kişi can dostlarına gösterilen sevginin ve ilginin çok değerli olduğunu dile getirdi.

Didem Kınalı'nın Şımarık için yaptığı bu jest, magazin gündeminde en çok konuşulan konulardan biri olmayı başardı.