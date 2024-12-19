"Şımarık" filminin galası renkli anlara sahne oldu!

Mete’nin Büyüme Hikayesi

Kunay Film yapımcılığında çekilen "Şımarık", babasının bir türlü yola getiremediği şımarık bir genç olan Mete’nin büyüme hikayesini anlatıyor. Filmde, Ahmet Mümtaz Taylan Mete’nin babası Sami’yi canlandırırken, Melis Sezen ise atların bakımıyla ilgilenen Asena adlı karaktere hayat veriyor.

Oyunculardan ve Yönetmenden Duygusal Mesajlar

Galada konuşan yönetmen Onur Ünlü, projeden duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

"Çok büyük oyuncularla çalıştım, hepsine teşekkür ederim. Acayip eğlenceli ve güzel bir film çektik."

Filmde Mete’nin babasını canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan, hikayeye dair ipuçları verdi:

"Baba ve oğulun birlikte büyüdüğü, duygu yüklü bir hikaye çektik. Umarım izleyiciler de bizim kadar keyif alır."

Filmde Asena karakterine hayat veren Melis Sezen ise heyecanını şu sözlerle paylaştı:

"Hepimizi içine çeken bir hikaye oldu. Eğlenmeyi hatırlatan, sevgi mesajı veren bir film yaptık. Muhteşem bir oyuncu kadrosuyla çalıştığım için çok mutluyum, herkesi sinemaya davet ediyorum."

Başrol oyuncusu Kerem Bürsin de izleyicilere seslenerek şunları söyledi:

"Çok güzel bir ekip olduk, perdeye yansıdığında siz de göreceksiniz. Umarım filmi beğenirsiniz."

"Şımarık" Yarın Sinemalarda!

Eğlenceli ve bir o kadar da duygu yüklü bir büyüme hikayesi sunan "Şımarık", yarından itibaren tüm sinemalarda izleyicilerle buluşacak. Kaçırmayın!