Sıla'nın "Yağmur"u Afrika listelerinde!

Ünlü Türk şarkıcı Sıla'nın, babası için yazdığı yeni şarkısı "Yağmur", Spotify dünya listelerinde dikkat çekici bir başarı elde etti. Sıla'nın duygusal anlamlarla dolu eseri, tüm Batı-Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan New Music Friday Maghreb listesine 15. sıradan giriş yaptı.

Ayrıca, güçlü kadın seslerini bir araya getiren Spotify EQUAL Türkiye listesine de adını yazdıran Sıla, "Yağmur" ile bir kez daha güçlü kalemini ortaya koydu. Şarkısını, rahmetli babasının anısına yazdığını belirten Sıla, minik bir notla eserini paylaşarak duygularını şu sözlerle ifade etti: "Ben babam gittikten sonra yazdım. Siz dilediğinizce kendi dünyanıza salın. Çare bulunamayan durumlarda çaresizliğe ve her koşulda çare bulmaya alışmayı umuyorum. Hepimiz için. Yağmur yıkasın içimizi…"