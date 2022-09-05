Sıla'nın 'Velhasıl'ı 10 milyon oldu!

Sıla Gençoğlu'nun 14 şarkılık 'Şarkıcı' albümü, single yayınlama trendinin öne çıktığı müzik dünyasına hareket getirdi. İki aylık Ege turunda açıkhava yaz konserleriyle en çok biletli konser veren sanatçılardan olan Sıla'nın albümündeki şarkıları da dijital platformlarda büyük ilgi gördü.

Sanatçının çıkış parçası 'Velhasıl' Spotify'da 10 milyon dinlemeye ulaştı. Aynı şarkıya yönetmen Bedran Güzel'in çektiği video klip ise Youtube'da 6 buçuk milyonu aşan izlenme rakamına ulaştı. Eylülde Anadolu turnesine başlayan Sıla, 5-6-25 Ekim tarihlerindeki Harbiye Açıkhava konserlerinde İstanbulllu sevenleriyle buluşacak.