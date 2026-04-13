Sıla’dan Yeni Albüme Görkemli Konser

Türk pop müziğinin güçlü ismi Sıla Gençoğlu, yeni albümü Kafa Yüksek Kalp Kırık’ın şarkılarını ilk kez canlı seslendirdiği konserle dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı. 

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-04-2026 17:00

BKM organizasyonuyla Volkswagen Arena’da gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen konser, görkemli bir albüm lansmanına dönüştü.

Konser, albümün çıkış parçası “Hayran” ile başladı. Gecede “Kötü Kötü”, “Evvel Ezel”, “Ağırbaşlı Serseri” ve “Neon Hayatlar” gibi yeni şarkıların canlı performansları büyük beğeni topladı. Unutulmaz şarkılarına repertuvarında yer veren Sıla, sahnede Burak Bayraktaroğlu imzalı iki farklı kostümüyle de dikkat çekti.

Şarkıların arasında heyecanını paylaşan sanatçı, “Bu gece üniversite sınavına giriyor gibi heyecanlıyım. Alkışlarınızla heyecanım biraz azaldı. Kafası yüksek olanların kalbi biraz daha fazla kırılıyor. Ben sizi tanıyorum, siz beni tanıyorsunuz.” sözleriyle albümün adıyla ilgili duygularını paylaştıktan sonra en sevilen yeni şarkılarından “Ağırbaşlı Serseri”yi akustik olarak söyledi.

Süpervizörlüğünü Cenk Erdoğan’ın üstlendiği albümde şu şarkılar yer alıyor: Cayır Cayır, Evvel Ezel, Ağırbaşlı Serseri, Kötü Kötü – Tolga Şanlı Versiyon, Hayran, Tanıdık Biri, İzmir, Neon Hayatlar – Burak Erkul Versiyon, Kötü Kötü – Cenk Erdoğan Versiyon, Ağırbaşlı Serseri – Gürsel Çelik Versiyon.

Haberin Galerisi : Sıla’dan Yeni Albüme Görkemli Konser

Türk pop müziğinin güçlü ismi Sıla Gençoğlu, yeni albümü Kafa Yüksek Kalp Kırık'ın şarkılarını ilk kez canlı seslendirdiği konserle dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı. BKM organizasyonuyla Volkswagen Arena'da gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen konser, görkemli bir albüm lansmanına dönüştü.

ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Hatırası Dizisinin Kadrosu Şekilleniyor: İki Dev İsim Daha Katıldı
  • 10-04-2026 17:04

İstanbul Hatırası Dizisinin Kadrosu Şekilleniyor: İki Dev İsim Daha Katıldı

Demet Özdemir’den Eleştirilere Yanıt:
  • 16-04-2026 10:33

Demet Özdemir’den Eleştirilere Yanıt: "Linç Kampanyasını Durdurun"

Avustralya’dan İfade Vermeye Geliyor: Somer Sivrioğlu Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi.
  • 09-04-2026 16:49

Avustralya’dan İfade Vermeye Geliyor: Somer Sivrioğlu Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi.

Gamze Özçelik 8 Yıllık Aranın Ardından Setlere Dönüyor
  • 14-04-2026 11:28

Gamze Özçelik 8 Yıllık Aranın Ardından Setlere Dönüyor

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül Nişan Yüzüklerini Takttı
  • 15-04-2026 10:36

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül Nişan Yüzüklerini Takttı