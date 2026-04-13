Sıla’dan Yeni Albüme Görkemli Konser

BKM organizasyonuyla Volkswagen Arena’da gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen konser, görkemli bir albüm lansmanına dönüştü.

Konser, albümün çıkış parçası “Hayran” ile başladı. Gecede “Kötü Kötü”, “Evvel Ezel”, “Ağırbaşlı Serseri” ve “Neon Hayatlar” gibi yeni şarkıların canlı performansları büyük beğeni topladı. Unutulmaz şarkılarına repertuvarında yer veren Sıla, sahnede Burak Bayraktaroğlu imzalı iki farklı kostümüyle de dikkat çekti.

Şarkıların arasında heyecanını paylaşan sanatçı, “Bu gece üniversite sınavına giriyor gibi heyecanlıyım. Alkışlarınızla heyecanım biraz azaldı. Kafası yüksek olanların kalbi biraz daha fazla kırılıyor. Ben sizi tanıyorum, siz beni tanıyorsunuz.” sözleriyle albümün adıyla ilgili duygularını paylaştıktan sonra en sevilen yeni şarkılarından “Ağırbaşlı Serseri”yi akustik olarak söyledi.

Süpervizörlüğünü Cenk Erdoğan’ın üstlendiği albümde şu şarkılar yer alıyor: Cayır Cayır, Evvel Ezel, Ağırbaşlı Serseri, Kötü Kötü – Tolga Şanlı Versiyon, Hayran, Tanıdık Biri, İzmir, Neon Hayatlar – Burak Erkul Versiyon, Kötü Kötü – Cenk Erdoğan Versiyon, Ağırbaşlı Serseri – Gürsel Çelik Versiyon.