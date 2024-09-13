Sıla'dan ustalara duygulandıran vefa

Yaz boyunca verdiği konserlerle binlerce hayranıyla buluşan Sıla Gençoğlu, KerkiSolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahne aldı. Sıla, sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte seslendirdi. Bursa konserine giderken yolda giydiği Zeki Müren tişörtüyle fotoğrafını paylaşan sanatçı, konserin son bölümünde de Müzeyyen Senar baskılı tişört giydi. “Bursa’dan çıkan iki büyük sanatçıya çok anormal bir alkış bekliyorum” diyerek ustaları dakikalarca alkışlattı.

‘’Ülkece zor bir zamandan geçiyoruz ama ben inanıyorum ki el birliğiyle bu günleri de atlatacağız’’ diye konuşan sanatçı, dijital platformlarda trendlerde yer alan yeni şarkısı ‘Mesela’yı sevenlerinin yoğun isteği üzerine iki kez seslendirdi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahne kalan Sıla, muhteşem performansının yanı sıra enerjisiyle de müzikseverleri bir kez daha büyüledi.