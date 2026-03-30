Sıla’dan Kahkaha Dolu İtiraf: "Aşk İçin Arkadaşımı Satabilirim!"

Türk pop müziğinin sevilen ismi Sila Gençoğlu, katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece programında hem yeni albüm müjdesi verdi hem de özel hayatına dair yaptığı esprili açıklamalarla stüdyoyu kahkahaya boğdu. Sevgilisi İlker Kaleli ile olan ilişkisinden çocukluk anılarına kadar pek çok konuda samimi itiraflarda bulunan sanatçı, enerjisiyle geceye damga vurdu.

"Aşık Olan Arkadaşını Satar!"

Aşkın insan doğası üzerindeki etkileri üzerine konuşan Sıla, ezber bozan bir çıkış yaparak izleyenleri güldürdü. Aşık olan kişinin önceliğinin her zaman sevdiği kişi olduğunu belirten sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Aşık olan insan bence en yakın arkadaşını satar. Çünkü en çok onunla vakit geçirmek istersiniz."

İlker Kaleli'nin "Cool" Halleri

İlker Kaleli ile olan birlikteliği hakkında da konuşan Sıla, ünlü oyuncunun ev halini esprili bir dille anlattı. Kaleli’nin çok rahat olduğunu belirten şarkıcı, "Mutfaktan salona geçişi bile 5 dakika sürebilir, o kadar cool. Ama birbirimizi dengeledik; ben biraz yavaşladım, o biraz hızlandı" dedi. Çiftin birbirlerinde ilk olarak gözlerinden etkilendikleri de gecenin romantik itirafları arasındaydı.

Akrep Nalan ve "Kovalayan Köpek" Anısı

Üniversite yıllarına dair anlattığı bir hikayeyle herkesi kıran geçiren Sıla, komşusu merhum Akrep Nalan'ın köpeğiyle olan imtihanını paylaştı. Yıllar sonra Bodrum'da karşılaştığı köpeğin kendisini tanıyıp tekrar kovalaması üzerine denize atladığını anlatan sanatçı, bu "travmatik ama komik" anısıyla büyük alkış aldı.

En Otobiyografik Albüm: "Kafa Yüksek Kalp Kırık"

3 Nisan'da yayınlanacak olan yeni albümü hakkında heyecanını paylaşan Sıla, bu çalışmanın şimdiye kadarki en kişisel ve otobiyografik albümü olduğunu vurguladı. Çocukluktan yalnızlığa, korkulardan pişmanlıklara kadar pek çok duyguyu barındıran albümden "Neon Hayatlar" şarkısını ilk kez canlı seslendirerek hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

"Hayat Bana Daha Ne Kıyak Yapsın?"

Hayatına dair duyduğu minnettarlığı dile getiren usta kalem, şu sözlerle duygularını özetledi: