Sıla’dan Kadınlar Günü'ne özel şarkı

Sıla, Cam şarkısını kuliste vokalistleriyle seslendirdiği acapella versiyonunu Youtube ve sosyal medyada yayınladı. Sıla, kadınlara armağanımdır dediği “Cam” Acapella’yı duygusal bir mesajla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sevenleriyle buluşturdu.

Sıla’dan Kadınlar Günü'ne özel şarkı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 07-03-2024 12:45

Ünlü şarkıcı Sıla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde duygusal bir jestle hayranlarıyla buluştu. Sıla, kuliste vokalistleriyle birlikte seslendirdiği "Cam" şarkısının acapella versiyonunu Youtube ve sosyal medyada yayınlayarak kadınlara özel bir armağan sunmuş oldu.

Şarkının yayınlanmasının ardından duygusal bir mesaj paylaşan Sıla, kadınlara yönelik eşitsizliklere ve ihlal edilen haklara dikkat çekti. Fransız yazar ve feminist filozof Simone de Beauvoir'dan alıntı yaparak mesajını noktalayan Sıla, "Kadın doğulmaz, kadın olunur" sözleriyle vurguladığı önemli bir mesajı izleyicileriyle paylaştı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören ve duygusal bir atmosfer yaratan "Cam" şarkısının acapella versiyonu, Sıla'nın müzikal yeteneğini bir kez daha ön plana çıkardı. Şarkının altında yapılan yorumlar ise Sıla'nın samimi ve güçlü sesiyle dinleyicileri derinden etkilediği yönünde oldu.

Sıla'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınladığı bu duygusal paylaşım, müzikseverler tarafından büyük beğeni topladı ve kadın haklarına duyarlılığı ile takdir edildi.

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